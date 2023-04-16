Стало известно, что происходит на улице Ташкентской в Самаре 16 апреля, где на машину упало дерево

Ветви обрубили, но ствол не убрали Фото: Ольга НОВИКОВА

В пятницу, 14 апреля, ураганный ветер повалил на припаркованную иномарку дерево на улице Ташкентской, 170. Журналист «КП-Самара» побывала на месте ЧП через два дня и рассказала, что сейчас там происходит.

- Дерево все еще лежит на машине. Его опилили, чтобы ветки не мешали проезду по дороге вдоль дома, - рассказывает наш корреспондент.

Когда собираются проводить работы неизвестно Фото: Ольга НОВИКОВА

Напомним, дерево рухнуло на припаркованные авто, больше всего не повезло белоснежной «Шкоде». Стоящие рядом автомобили тоже получили серьезные повреждения. Момент падения крупного дерева попало на видео регистратора одного из пострадавших, который отъезжал с парковки возле дома. К счастью, обошлось без пострадавших.