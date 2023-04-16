Самарцам показали, как происходит максимальный сброс воды на Жигулевской ГЭС в апреле 2023 года

Жигулевская ГЭС продолжает сбрасывать воду Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 6 апреля 2023 года Жигулевская ГЭС начала традиционный весенний сброс воды. С 14 по 20 апреля стартовал повышенный сброс, который запечатлели читатели «Комсомольской правды».

Изначально открывались только три затвора водосливной плотины, а в минувшую пятницу пропуск воды был увеличен. Максимальный сброс в настоящее время достигает 26000±500 куб. м/с.

Традиционно в это время в Самаре подтапливает набережную и городские пляжи. Самарцы уже привыкли к тому, что уровень воды каждый год по весне поднимается. Сейчас уровень воды поднялся выше 30 метров.

Жигулевское море волнуется, как настоящее Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Вода дошла практически до верхушек зонтиков на пляже. Подтоплен спуск к Волге у Жигулевского пивзавода, а также на улице Маяковской. На старой набережной, вдоль улицы Максима Горького, осталась лишь узкая полоска песка, - говорят самарцы.

Стоит отметить, что из-за погодных аномалий, в 2023 году сброс на ГЭС начался раньше традиционных сроков. По окончанию слива, сбросы уменьшат, а Волга войдет в привычные берега.