Перед кубковым матчем со «Спартаком» тольяттинский «Акрон» сыграл вничью в Уфе

"Уфа" не забила сама и не дала забить "Акрону". Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинский «Акрон» 15 апреля 2023 года провел матч 27-го тура в первой лиге первенства России по футболу. В столице Башкортостана «Акрон» сыграл с «Уфой», борющейся за выживание, вничью 0:0.

В этом сезоне команда из Тольятти больше половины всех своих матчей завершила вничью. Сейчас в турнирной таблице первой лиги у «Акрона» 14 ничьих в 27 матчах. Можно сюда приплюсовать еще кубковые игры с «Локомотивом» и «Динамо», основное время в которых также завершилось вничью.

Уже в среду, 19 апреля, в очередном матче Кубка России в Жигулевске «Акрон» примет московский «Спартак». Но главный тренер тольяттинцев Евгений Калешин не считает, что это обстоятельство повлияло на ход матча в Уфе.

– Наша основная цель – чемпионат. Мы идем от игры к игре и долгосрочных планов не строим, потому что у нас плотный календарь и высокая плотность в таблице. Нельзя ни в коем случае расслабляться. Нужно максимально постараться выжать из матчей первенства позитив. Да, кубковая игра стоит особняком, и в ней у нас будет другая стратегия, так как это история одного матча. У нас большой состав – по два игрока на каждую позицию, - заявил Калешин.