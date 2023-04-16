От -7 до +18: синоптики рассказали об аномальной погоде в Самарской области 17-19 апреля 2023 года

Следующая неделя порадует самарцев солнцем и теплом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Апрель не перестает удивлять жителей Самарской области своими погодными аномалиями. В минувшие выходные в ночь местами по области были заморозки, а днем солнце разогревало Землю до +15 градусов. Погодные «качели» будут продолжаться и на следующей неделе, синоптики дали прогноз погоды на 17-19 апреля 2023 года.

В ночь на понедельник, 17 апреля, в Самаре ожидается достаточно холодная погода. Столбики термометров будут колебаться от 0 до +2 градусов. Зато днем малооблачная погода без осадков разогреется до +15 градусов.

Во вторник будет еще теплее. Ночью температура опустится до +5, а уже днем снова будет тепло – от +12 до +17 градусов местами по области.

Существенных осадков не ожидается и в среду, а днем в регионе станет еще жарче. По прогнозам Приволжского УГМС, температура воздуха составит +18 градусов тепла. А ветра в этот день практически не будет – 2-7 м/с.

Но метеозависимым самарцам такие погодные «качели» могут прийтись не по душе. Синоптики также прогнозируют магнитные бури на следующей неделе, так что придется запастись терпением и больше времени уделять отдыху и прогулкам на свежем воздухе.