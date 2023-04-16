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НовостиСпорт16 апреля 2023 16:18

Перекладина спасла женские «Крылья Советов» от поражения в матче с «Чертаново» 16 апреля 2023

Гости не забили пенальти в самой концовке встречи
Евгений ЕГОРОВ
"Крылья" и "Чертаново" - пока без забитых мячей в сезоне. Фото: ЖФК "Крылья Советов"

"Крылья" и "Чертаново" - пока без забитых мячей в сезоне. Фото: ЖФК "Крылья Советов"

Женская футбольная команда «Крылья Советов» из Самары в очередном туре Суперлиги встречалась дома на стадионе «Металлург» со столичным «Чертаново».

В таблице у обеих команд было по нулю в графе «забитые мячи», при этом «чертановки» успели дважды сыграть вничью, а самарчанки — однажды.

Несмотря на ряд достаточно острых моментов, соперницы вновь так и не смогли забить. Причем у гостей был реальнейший шанс отличиться, когда судья назначила весьма сомнительный пенальти в ворота «Крыльев» перед самым финальным свистком. Но удар футболистки «Чертаново» с «точки» отразила перекладина.

Женские «Крылья», таким образом, поддержали «челлендж» «Акрона» и мужских «Крыльев», которые накануне также сыграли 0:0 с «Уфой» и «Химками» соответственно.