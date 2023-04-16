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НовостиСпорт16 апреля 2023 16:48

В Жигулевске и Тольятти откроют фан-зоны для просмотра матча «Акрона» со «Спартаком» 19 апреля 2023

На площадках установят большие экраны для просмотра матча Кубка России
Евгений ЕГОРОВ
Те, кому не хватит места на стадионе, смогут поболеть за "Акрон" у больших экранов. Фото: ФК "Акрон"

Те, кому не хватит места на стадионе, смогут поболеть за "Акрон" у больших экранов. Фото: ФК "Акрон"

В Тольятти и Жигулевске матч Кубка России «Акрон» - «Спартак» можно будет посмотреть на больших экранах в специально оборудованных фан-зонах. Таким образом за команды смогут поболеть те, кому не хватит мест на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, вмещающем чуть более 3 тысяч человек.

Фан-зоны будут оборудованы в Тольятти во дворце спорта «Волгарь» и в Жигулевске на площади Мира.

- Фан-зону в Жигулевске посетят легенды «Спартака» и российского футбола — Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов и Дмитрий Хлестов. У каждого болельщика будет возможность сфотографироваться, взять автограф и пообщаться со звездными гостями! - сообщает пресс-служба ФК «Акрон».

Матч второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу между «Акроном» и московским «Спартаком» начнется в Жигулевске 19 апреля в 17.30 по самарскому времени.

В тот же день в другом матче этого этапа в Краснодаре встретятся ФК «Краснодар» и самарские «Крылья Советов», начало игры в 20 часов по самарскому времени.

Победители этих матчей встретятся между собой в финале Пути регионов. Проигравшие завершат выступление в турнире.