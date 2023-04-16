В Жигулевске и Тольятти откроют фан-зоны для просмотра матча «Акрона» со «Спартаком» 19 апреля 2023

Те, кому не хватит места на стадионе, смогут поболеть за "Акрон" у больших экранов. Фото: ФК "Акрон"

В Тольятти и Жигулевске матч Кубка России «Акрон» - «Спартак» можно будет посмотреть на больших экранах в специально оборудованных фан-зонах. Таким образом за команды смогут поболеть те, кому не хватит мест на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, вмещающем чуть более 3 тысяч человек.

Фан-зоны будут оборудованы в Тольятти во дворце спорта «Волгарь» и в Жигулевске на площади Мира.

- Фан-зону в Жигулевске посетят легенды «Спартака» и российского футбола — Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов и Дмитрий Хлестов. У каждого болельщика будет возможность сфотографироваться, взять автограф и пообщаться со звездными гостями! - сообщает пресс-служба ФК «Акрон».

Матч второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу между «Акроном» и московским «Спартаком» начнется в Жигулевске 19 апреля в 17.30 по самарскому времени.

В тот же день в другом матче этого этапа в Краснодаре встретятся ФК «Краснодар» и самарские «Крылья Советов», начало игры в 20 часов по самарскому времени.

Победители этих матчей встретятся между собой в финале Пути регионов. Проигравшие завершат выступление в турнире.