Названы страны, из которых чаще всего приглашают на работу жителей Самарской области

Единичные предложения делали компании из Греции, Чехии, Мексики, Египта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба исследований hh.ru выяснила, из каких стран жителей Самарской области чаще приглашают на работу. За 1 квартал 2023 года поступило 1892 таких приглашений, это второй по количеству зарубежных предложений регион Поволжья.

Согласно исследованию, больше всего приглашений поступило из Казахстана (37%), Беларуси (21%), Грузии (9%), Узбекистана (8%). Единичные предложения делали компании из Греции, Чехии, Мексики, Египта.

В разрезе специальностей востребованными продолжают оставаться менеджеры по продажам и программисты, повысился спрос на дизайнеров, а спал – на педагогов. Вышли из топ-10 тестировщик и переводчик, а попали в него в 2023 году продавец-кассир и секретарь.

За январь-март этого года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме, размещенных соискателями из России. Это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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