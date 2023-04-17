Власти Самары выделили на дачные перевозки 137 млн рублей в 2023 году

Заказчиком выступает департамент транспорта Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области нашли подрядчика, который займется дачными перевозками. На эти цели выделили больше миллиона рублей в 2023 году. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Победителем стало ООО «Самара Авто Газ». Заказчиком выступает департамент транспорта Самары. Контракт с подрядчиком уже был заключен.

На перевозки выделили большую денежную сумму – начальная цена контракта составляет 137 миллионов рублей. Именно столько средств за свои услуги и предложило «Самара Авто Газ».

Дачные автобусы запустили в Самаре с 15 апреля 2023 года. О стоимости проезда в этом году рассказали в городском дептрансе.

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