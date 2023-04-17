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НовостиОбщество17 апреля 2023 5:35

Уровень воды Волги у Самары сильно поднялся из-за повышенных сбросов на ГЭС

С 14 по 20 апреля объем максимальных сбросов достигнет 26 тысяч куб. м/с
Ирина СИНЕГУБОВА
Жигулевская ГЭС продолжает сбрасывать воду. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жигулевская ГЭС продолжает сбрасывать воду. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области из-за повышенных сбросов воды через гидроузел Жигулевской ГЭС уровень Волги сильно поднялся. Так, с 14 по 20 апреля объем максимальных сбросов достигнет 26 тысяч куб. м/с.

— Прогнозируемый уровень воды Волги у Самары поднимется до 31,90 мБС, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели просят быть внимательными и осторожными жителей региона, которые разместились на островных территориях и в прибрежной зоне, а также владельцев дачных участков, туристических баз, прилегающих к акватории реки Волга.

Помимо этого, настоятельно рекомендуется избегать нахождения на берегах рек, соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра.

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