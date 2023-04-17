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НовостиОбщество17 апреля 2023 5:50

Ремонт моста «Южный» и путепровода «Аврора» завершили раньше срока в Самаре

В ходе работ применяли высокопрочную смесь
Ирина СИНЕГУБОВА
Особое внимание уделили участкам с деформационными швами и уровню покрытия.

Особое внимание уделили участкам с деформационными швами и уровню покрытия.

Фото: администрация Самары

В Самаре завершили ремонт моста «Южный» и путепровода «Аврора». Об этом сообщили 14 апреля в городской администрации.

— Специалисты обновили более 1 км проезжей части. Особое внимание уделили участкам с деформационными швами и уровню покрытия. В ходе работ применяли высокопрочную смесь ЩМА-16, — отметили в мэрии.

По поручению главы Самары Елены Лапушкиной ремонтные работы начались и завершились раньше запланированного срока прямо перед стартом садово-дачных перевозок. Напомним, мост «Южный» и путепровод «Аврора» обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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