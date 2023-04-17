Житель Самарской области нашел банковскую карту и купил корм для своего кота

При наблюдении за магазином оперативники задержали мужчину. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани у 30-летней местной жительнице пропала банковская карта, с которой списалось более 6 тысяч рублей. Оказалось, ее нашел постоялец магазина, который решил оплачивать находкой покупки, в том числе корм своему коту.

— В конце января этого года женщина оплачивала картой покупки в магазинах рядом с ее домом. Потерянную карту подобрал завсегдатай торговой точки. При наблюдении за магазином оперативники задержали мужчину, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Им оказался ранее не судимый, безработный 53-летний местный житель. Он нашел чужую карту возле подъезда соседнего дома и решил попробовать расплатиться ею в ближайшем магазине. После удачного списания мужчина продолжил оплачивать свои покупки, в том числе алкоголь, продукты, сигареты и корм домашнему коту.

В настоящий момент возбужденное уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб мужчина возместил женщине полностью.

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