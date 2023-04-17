Житель Самары во время отмечания Масленицы покусал друзей из-за взглядов на мироустройство

Самарец несколько раз укусил по руку и полоснул ножом по большому пальцу хозяину дома. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Житель Самары отмечал у друзей Масленицу и из-за того, что не сошелся с хозяином дома во взглядах на мироустройство, укусил его и полоснул ножом. Судебные приставы взыскали с мужчины компенсацию морального вреда.

— Сначала самарец схватил хозяина дома «за грудки». Доказать свою точку зрения силой у него не вышло, оппонент скрутил его и повалил на пол. Однако выпивший мужчина успел укусить за кисть руки одну из гостей, — рассказали пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области.

Также он несколько раз укусил по руку и полоснул ножом по большому пальцу хозяину дома. В результате буйного поведения мужчину осудили за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Суд обязал самарца выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 40 и 15 тысяч рублей.

Мужчина не торопился исполнять решение суда. Из-за этого вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 4 тысячи рублей с расчетных счетов мужчины в банках. В результате задолженность перед пострадавшими была полностью погашена.

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