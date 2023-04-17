В Самаре готовится старт продаж квартир в башнях-небоскребах

В башнях будут квартиры с панорамными стенами

Проект жилых башен «Баланс Towers» в Самаре прошел аккредитацию четырех банков, чтобы покупатели смогли воспользоваться ипотечными льготными программами. В банках Дом.рф, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк уже есть одобренные покупатели квартир, сообщил застройщик УК «Альянс – Менеджмент».

Сейчас есть возможность забронировать квартиру по стартовым ценам. Позже покупатели смогут воспользоваться иными финансовыми стратегиями с привлечением заемных средств.

- Если у человека есть основания использовать семейную ипотеку (есть 2 несовершеннолетних ребенка) или он работает в ИТ отрасли – надо обязательно использовать возможность. Ведь чужие «дешевые» деньги – значительно выгоднее, чем свои «дорогие», которые можно использовать в других финансовых инструментах или купить вторую квартиру. У нас, например, есть покупатель, который имеет право и на семейную ипотеку, и на ИТ. Мы все вместе решили, что семейную квартиру бОльшей площади будем оформлять в ИТ ипотеку, так как по ней выше денежный лимит, а семейной ипотекой воспользуемся при покупке второй инвестиционной квартиры, которую он планирует либо сдавать в аренду, либо превратить в свою рабочую штаб-квартиру, - рассказывает коммерческий директор компании-застройщика Мария Иванова

Как сообщалось ранее, в двух башнях (37 и 22- этажных) будут расположены квартиры нескольких типов - студии, 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры. Всего застройщик обещает 29 типов планировочных решений. В числе анонсируемых новшеств – наличие нескольких санузлов даже в однокомнатных квартирах, квартиры с панорамными стенами и высота потолка до 3,5 м. Предполагается, что в «Баланс Towers» смогут проживать около тысячи человек.

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