В Тольятти 23-летний водитель запаниковал и перевел мошенникам почти 1 млн рублей

После совершения операций мошенник перестал выходить на связь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области 23-летний местный житель, который работает водителем в компании по сборке мебели, перевел мошенникам почти 1 миллион рублей.

— Мужчине в мессенджере написал незнакомец и сообщил, что ему предоставлены услуги персонального менеджера финансовой организации, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Тольяттинец не придал значения полученному сообщению. Но аферист стал писать, якобы при проверке данных выяснилось, что на имя мужчины оформляются кредиты. Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал оформить денежный займ и перевести деньги на «безопасный счет», мужчина запаниковал.

В результате он перевел на продиктованный счет мошенника 941 тысяча рублей. Через некоторое время мужчина проверил свой счет в мобильном приложении и не обнаружил там «спасенных» средств.

После совершения операций мошенник перестал выходить на связь, а мужчина обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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