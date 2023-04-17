Сотрудники тольяттинского предприятия сдали около 33 литров крови

Донорство - часть корпоративной культуры ТОАЗа. Фото: предоставлено Тольяттиазот

В преддверии Дня донора, который отмечается 20 апреля, около предприятия Тольяттиазот был развернут мобильный пункт переливания крови. 70 сотрудников компании в этот день сдали около 33 литров крови.

Выездная бригада Самарской областной клинической станции переливания крови посещает завод несколько раз в год – донорское движение в последние 5 лет стало составляющей корпоративной культуры предприятия наравне с другими программами корпоративного волонтерства.

Из 70 добровольцев, 16 – новички. Им помогали опытные доноры. Сегодня на ТОАЗе трудятся 18 Почетных доноров России. Такое звание присваивается тем, кто сдал цельную кровь не менее 40 раз.