Дети из Самарской области могут поучаствовать в конкурсе рисунков «Я буду защищать!»

Подведение итогов запланировано на 7 мая. Фото: «Я буду защищать!»

Детей из Самарской области приглашают поучаствовать в конкурсе детского рисунка «Я буду защищать!». Участники делятся на две категории: от 3 до 7 лет и от 8 до 14. Работы принимаются до 5 мая 2023 года.

Тематика конкурса предполагает подумать о вопросах: что значит защищать, кого или что важно защищать. Детям предлагается также написать несколько слов, обосновав свое мнение. Можно даже прислать видео с объяснением своего взгляда.

Победители получат ценные призы и подарки с пожеланиями от Героев Советского Союза и Российской Федерации, приготовлены и другие сюрпризы. Рисунки могут быть выполнены на любом материале и в любой технике рисования. Работы в формате А4 или А3 надо прислать на электронную почту в формате PDF.

Видео нужно снимать только в горизонтальном положении (до 3 минут максимум). Рисунки и видео принимаются по электронному адресу: konkurs@fondml.ru. А оригиналы работ ждут по адресу: 191023, г. Санкт-Петербург, Инженерная ул., д.6, Фонд «Мирные люди», с пометкой «На конкурс «Я буду защищать!».

Подведение итогов запланировано на 7 мая. Среди членов жюри будут взрослые и дети. Главными критериями являются смыслы, ясность и эмоциональность.

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