В Самаре мусорного регоператора оштрафовали на 86 миллионов рублей

Компании придется оплатить штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре компанию по вывозу мусора оштрафовали на 86 миллионов рублей. Ее подозревают в создании неравных условий на рынке.

По информации УФАС России по Самарской области, управление изучило все материалы и установило, что мусорный регоператор заключил договор с магазином, руководство которого заявило, что компания использует разные способы учета отходов. Для заявителя по накоплениям, а для остальных магазинов – по количеству и объему мусорных контейнеров. Из-за этого стоимость вывоза мусора была завышена.

Специалисты считают, что подобный способ учета создает неравные условия, из-за чего появляется разница в цене. Компанию оштрафовали на 86,2 миллиона рублей.

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