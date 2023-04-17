Встреча с экспертами по вопросами жизни в историческом центре пройдет в музее Алабина 20 апреля

Приглашаются все, кого интересуют вопросы сохранения исторической архитектуры Самары.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 20 апреля, в 19:00 в музее имени Алабина пройдет встреча с экспертами в рамках проекта «Сохранить как…» по вопросами жизни в историческом центре.
Приглашаются все, кого интересуют вопросы сохранения исторической архитектуры Самары, и в особенности нынешние и потенциальные жильцы исторических зданий. Тема нынешней встречи: «Современное ретро: как создать современный интерьер с сохранением ретро-деталей».
Дизайнеры расскажут, как совместить в современном интерьере ретро-детали, покажут интересные дизайн-решения со всего мира и расскажут, что нужно учитывать при планировании интерьеров в старом здании.
Напомним, проект направлен на поддержку людей, которым нравится жить и работать в «старом городе», и которые готовы сохранять, восстанавливать и поддерживать старинные здания в хорошем состоянии. Планируется по 1-2 публичных мероприятия в месяц.
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