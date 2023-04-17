В Самаре женщина-водитель сбила мужчину на самокате у Кировского рынка

Пострадавшего госпитализировали. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре очевидцы рассказали о серьезной аварии у Кировского рынка. Женщина-водитель иномарки сбила мужчину на самокате.

По словам пользователей в социальных сетях, авария произошла утром 17 апреля 2023 года. Автолюбительница при повороте сбила мужчину на электросамокате. Горожане доставали пострадавшего из-под машины. Мужчина был без сознания, но пришел в себя до приезда скорой помощи. Врачи отметили тяжелое состояние мужчины.

Пострадавшего госпитализировали. Пользователи выражают благодарность всем неравнодушным, оказавшим помощь в извлечении мужчины. Автомобиль пришлось поднимать руками.

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