В Самаре заведующий складом фармацевтики может получать до 120 тысяч рублей

Работники могут зарабатывать от 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, сколько может получать заведующий складом фармацевтики. Специалисты провели исследование среди вакансий.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, на рынке труда особенно востребованы кандидаты с высшим фармацевтическим образование с опытом работы от 3 лет. В Москве зарплатный максимум работников – 200 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 170 тысяч рублей, в Самаре – 120 тысяч рублей.

В областной столице средняя зарплата сотрудника составит 75 тысяч рублей. От 40 до 47 тысяч рублей может заработать сотрудник со средним образованием.

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