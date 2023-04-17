Полицейские разыскивают вандалов, которые разбили павильон ВАЗ-2101 в сквере Тольятти

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить ее в ближайший отдел полиции. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские разыскивают двух парней, которые на территории сквера «50-летие АвтоВАЗа» в Тольятти на ул. Революционной разбили стекло павильона, посвященного выпуску первого автомобиля ВАЗ-2101.

— ЧП произошло 12 апреля этого года. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские продолжают устанавливать личности хулиганов и все обстоятельства произошедшего. Оба парня славянской внешности, ростом 170-175 см, на вид им 20-25 лет. Первый крупного телосложения с короткими темными волосами и в очках для зрения. Он был в черной куртке, белых джинсах, серой обуви и с серым рюкзаком.

Второй парень худощавого телосложения был одет в коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черную обувь, с серым рюкзаком с белыми вставками. Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить ее в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 8 (927)8996301 или 102. Конфиденциальность гарантирована.

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