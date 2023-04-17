Пожилой водитель «Лады 210740» сбил девушку на пешеходном переходе в Самаре

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В воскресенье, 16 апреля, в 18:45 произошло ДТП в Советском районе Самары. Там 60-летний водитель автомобиля «Лада 210740» сбил молодую девушку.
— Пожилой мужчина ехал по ул. Аэродромная в направлении ул. Энтузиастов. ДТП он допустил в ходе движения напротив дома № 126 «А», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Там 23-летняя девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она шла справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате автомобилист наехал на нее.
С места происшествия пешехода госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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