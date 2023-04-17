Губернатор Самарской области встретился с бойцами СВО, приехавшими в отпуск

Глава региона встретился с военнослужащими. Фото: Андрей Савельев
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с военнослужащими, прибывшими в отпуск из зоны СВО. Глава региона пообщался с братьями Олегом и Игорем.
Ранее военнослужащие работали в органах внутренних дел. В сентябре прошлого года получили повести и поехали защищать Родину. Дмитрий Азаров поблагодарил бойцов за верность Отечеству и пообщался о программе «Возвращение». Для бойцов, прибывших в отпуск, предусмотрен отдельный раздел. Олег рассказал, что благодаря программе уже успел принять участие в культурно-массовых мероприятиях. Бойцам предложили пройти медицинское освидетельствование.
Жена Олега рассказала, что братья были в Макеевке в новогоднюю ночь и попали под обстрел. Олег помог вытащить пострадавшего из завалов. Теперь мужчину удостоят награды. Также глава региона спросил, какая дополнительная помощь требуется, чтобы выполнять боевые задачи.
-Минобороны нас обеспечивает. Нет такого, что кому-то недодали комплектов амуниции. А на передовой, в первую очередь, нужна дополнительная оптика, средства связи, - отметил Игорь.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимые средства доставят.
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