В Тольятти 1000 волонтеров сажали лес

Пожар 2010 года уничтожил больше 2 тыс. гектаров насаждений Фото: Предоставлено "КП"

Представители трудовых коллективов из Самары и Тольятти, ветеранских, патриотических, молодежных организаций, сотрудники городской администрации, депутаты «Единой России», общественники, а также активисты партийного проекта «Чистая страна» и неравнодушные горожане в минувшие выходные восстанавливали лесной массив Тольятти. Многие приходили на акцию «Лес памяти»,организованную группой компаний «ЭкоВоз» и активистами партийного проекта «Чистая страна» при поддержке администрации города, целыми семьями.- Мы с вами сажаем лес на протяжении нескольких лет, деревья уже подрастают, становятся высотой с человеческий рост. Вы приходите сюда вместе с детьми и видите, что наш лес потихоньку восстанавливается. Это удивительные эмоции — то, ради чего мы с вами здесь каждый год собираемся. Спасибо каждому из вас! Всех с праздником и всем отличного настроения!» — отметил координатор экологического проекта «Единой России» «Чистая страна» по Самарской области, генеральный директор ГК «Эковоз»Денис Волков.

За несколько часов участники акции на площади в 5 гектаров высадили более 18 тысяч саженцев сосны.

Напомним, после пожара 2010 года были уничтожены более 2 тысяч гектаров насаждений, среди которых - многовековые сосны и краснокнижные растения. С того момента началось активное восстановление зелёных насаждений в черте города. За это время в общей сложности засажено более 1200 гектар и высажено более 500 тысяч саженцев.