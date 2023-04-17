Ветеран Великой Отечественной войны получил 169 тысяч рублей на проведение тепла в дом в Самарской области

Мерой соцподдержки могут воспользоваться льготники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в рамках программы социальной газификации ветеран ВОВ из Шигонского района получил единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования. Ее размер в 2023 году составляет 169 тысяч рублей.

98-летний Николай живет в селе Малячкино. В прошлом году к дому ветерана подвели газ, а покрыть затраты на оборудование помогла соцвыплата. На средства приобрели необходимое оборудование: колонку, котел, счетчики и остальное.

— По поводу выплат никаких сложностей не возникло, документы собрали, заявление отец написал, и уже через неделю деньги были на счету, — рассказал сын ветерана.

Мерой соцподдержки могут воспользоваться льготники – собственники жилого помещения, которые заключили договор с газораспределительной организацией после 21 апреля 2021 года. Такая возможность есть у инвалидов и участники ВОВ, тружеников тыла, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами и др.

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