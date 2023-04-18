Самарские нефтепереработчики собрали и вывезли шесть тонн мусора

В весенних субботниках принимает участие более двух тысяч заводчан. Фото: АО «КНПЗ»

Генеральную уборку начали с подшефной территории – границы между промышленной зоной и жилой застройкой Куйбышевского района. Здесь, на пересечении улиц Фасадной и Грозненской, находится небольшой сквер, за зиму обрастающий резиновыми покрышками, пластиковыми бутылками и канистрами. Отсюда и начался демарш нефтяников против антисанитарии. Экологический десант трудился целый месяц: в порядок привели весь периметр между заводом и городом. Почти весь коллектив Куйбышевского НПЗ в деле - в разные дни грабли в руки берут операторы и технологи, лаборанты и бухгалтеры – более 2000 заводчан. Борцы за чистоту окружающей среды собирают мусор и складывают в мешки. На этом этапе к людям присоединяется тяжелая техника: грузовики и погрузчики. Собранные тонны мусора грузят на КАМАЗ и увозят куда следует. Природный - на свалку, предварительно отобранный пластик - на переработку. В этом году с 3,5 тысячи гектаров нефтяники собрали шесть тонн мусора.