В Самаре неизвестные сообщили о минировании зданий судов 17 апреля 2023 года

Информация проверяется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 17 апреля 2023 года, на электронную почту администрации Самары пришло страшное сообщение. Как стало известно «КП-Самара», неизвестные сообщили о минировании зданий городских и областных судов.

- В сообщении по электронной почте сказано, что все здания городских и областных судов заминированы, - сообщил нам собственный источник.

В настоящее время информация проверяется, не исключено, что после получения такого сообщения, людей из зданий срочно эвакуируют.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в Самарской области. Периодически появляется информация об очередной волне ложных минирований. Полиция проверяет каждое здание на наличие взрывчатых веществ, но ничего опасного для жизни не обнаруживается.