Каждый учитель России может запустить кружок по искусственному интеллекту

В 2022 году 270 педагогов прошли курсы повышения квалификации. Фото: Сбер.

Стартовал прием заявок на участие в проекте «ИИ-Старт», присоединиться к которому могут педагоги России, заинтересованные в запуске кружков по искусственному интеллекту в своих образовательных учреждениях. Подать заявку на участие можно уже сегодня на сайте проекта.

Инициатива реализуется Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках проекта «Академия искусственного интеллекта для школьников» совместно с инфраструктурным центром «Нейронет» на базе Фонда развития физтех-школ и Физтех-школой прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ.

Педагоги, подавшие заявки на участие, смогут пройти 72-часовой курс повышения квалификации «Искусственный интеллект: теория и методика обучения в основной и старшей школе», а также изучить блок программирования на Python, анализ данных и машинное обучение, обработку естественного языка и возможности нейронных сетей. По завершении обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации от Московского городского педагогического университета (МГПУ), методические рекомендации, презентации и задания для отработки с детьми на занятиях кружков, которые могут быть запущены в новом учебном году в период с сентября по май.

- В 2022 году для участия в программе по развитию кружков по ИИ поступило свыше 300 заявок от педагогов из 65 регионов страны, 270 из них были зачислены на курсы повышения квалификации. Проект позволит еще большему числу ребят и педагогов познакомиться с одной из наиболее востребованных ИТ-технологий, а также привлечь школьников к участию в профильных конкурсах и олимпиадах, связанных с технологиями ИИ и машинного обучения, - отметил исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.