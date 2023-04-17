В Самаре фестиваль-выставка помог найти хозяев для 48 животных

Животные нашли свой дом. Фото: пресс-служба правительства региона

В Самаре прошел фестиваль «Друг Человека» 15 и 16 апреля 2023 года. Благодаря мероприятию, 48 животных нашли своих хозяев.

По информации пресс-службы правительства региона, фестиваль прошел в «Экспо-Волга». Мероприятие привлекло множество посетителей. Организатором выставки стали ветеринарный центр «ФлагманВет», сеть магазинов «ЗооПарк» и администрация Октябрьская района. За время проведения фестиваля больше 700 животных уже нашли своих хозяев. Традиционно на мероприятие приходят много детей, которые с родителями выбирают питомцев.

Фестиваль проходит на площадке уже пятый год. Удача улыбнулась 48 животным. Домой уехали 26 кошек, 15 собак, 6 мышек и белочка Дэгу.

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