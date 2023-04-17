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НовостиОбщество17 апреля 2023 16:01

В Самарской области инвестор расширит «Волжские термы» с господдержкой

На втором этаже появится СПА-зона
Алена ПРОВКИНА
Комплекс планируют расширить

Комплекс планируют расширить

В городе Новокуйбышевске Самарской области продолжают создавать условия для реализации инвестиционных проектов. Центр отдыха «Волжские термы» работает с 2021 года.

«Волжские термы» стали новым место притяжения горожан и туристов. Развитие центра продолжается. Инвестор планирует реализовать второй этап проекта. На втором этаже появится СПА-зона. Основатель «Волжских терм» Виталий Неменов отметил, что идея пришла, благодаря гостям. Часть планов связана с созданием детского игрового городка и летнего пляжа.

Для развития территории компании предоставили земельный участок, площадь которого 10 тысяч квадратных метров. Проект одобрили на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата региона. Некоторые площадки планируют запустить до конца 2023 года, а летний пляж станет доступен в 2024 году. Объем инвестиций в проект превысит 620 млн рублей.

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