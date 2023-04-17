Специалисты рассказали, как стать донором в Самарской области

Жителям рассказали, как стать донором Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали, как стать донорами крови. Ежегодно около 25 тысяч человек сдают кровь и ее компоненты.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, стать донором может каждый совершеннолетний при отсутствии противопоказаний, если его вес более 50 килограмм, а индекс массы тела не ниже 18,5 и не выше 40. Чтобы получать подробную информацию, необходимо обратиться в подразделения областных станций переливания.

Благоприятнее всего проводить процедуру утром. Накануне донорам запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу. За 48 часов не стоит употреблять алкоголь.

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