Рыбак застрял ночью посреди Волги в Самарской области из-за лодочной поломки

На помощь выезжала поисково-спасательная служба. Фото: ПСС Самарской области

Прошедшей ночью, 17 апреля 2023 года, специалисты поисково-спасательной службы работали в Сызранском районе. Один из местных рыбаков застрял посреди Волги. Подробности сообщили в региональной ПСС.

Все случилось около станции Кашпир. Дежурный получил сообщение, что на Волге терпит бедствие маломерное судно. Оказалось, что посреди реки застрял 23-летний рыбак – на лодке сломался мотор.

– Сильное течение реки, низкие температуры и темное время суток представляли опасность для рыбака. В 22:10 от спасательной станции города Сызрань для оказания помощи вышел спасательный катер, – рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Спасатели обнаружили дрейфующую лодку и отбуксировали к берегу. В 23:30 спасательная операция была закончена. Отмечается, что сам рыбак отделался легким испугом – помощь медиков ему не потребовалась.

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