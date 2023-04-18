Самарцы признались, что считают себя уверенными людьми

29% горожан, напротив, считают себя застенчивыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары признались, что считают себя уверенными людьми. Об этом заявили 59% опрошенных. Информацию сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

– Уверенных в себе среди мужчин больше, чем среди женщин – 66 и 53% соответственно. 29% горожан считают себя скорее застенчивыми, – пояснили специалисты.

Отмечается, что среди распространенных профессиональных групп уверенные в себе личности чаще всего встречаются среди маркетологов, менеджеров по логистике, специалистов по продажам и работе с клиентами, а также среди секретарей и юристов.

А вот дизайнеры, операторы call-центра, HR-менеджеры, программисты, системные администраторы и диспетчеры, напротив, очень застенчивы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.