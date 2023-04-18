Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!» пройдет в Самарской области 1-6 мая

В течение шести дней участники фестиваля посетят с концертными программами города региона. Фото: правительство Самарской области

С 1 по 6 мая 2023 года в Самарской области пройдет международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!». На него приедут музыканты из разных стран мира: Никарагуа, Великобритании, Испании, Италии, Словении и других.

— Идея фестиваля заключается в необходимости международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма, который в современной действительности приобрел новые формы и масштабы, — рассказали в правительстве Самарской области.

Специальным гостем фестиваля станет американский актер и настоящая легенда киноиндустрии Стивен Сигал. Фестивальная программа начнется 1 мая в 11:00 выступлением артистов на митинге-концерте «Мир, труд, май!» на площади Куйбышева и автомотопробегом мотоклуба «Ночные волки».

«Они не пройдут!» – знаменитый лозунг станет девизом фестиваля. В скверах площади Куйбышева в первый и последний день работы фестиваля разместятся интерактивные площадки фестивального городка. Важной частью проекта «Гитары в строю!» станут дискуссии, лектории, круглые столы в разнообразных форматах с представителями международного сообщества.

В течение шести дней участники фестиваля посетят с концертными программами Самару, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Новокуйбышевск, Чапаевск. Также в Самаре и муниципалитетах Самарской области пройдут «Ночь военно-исторических музеев» и открытые показы тематических фильмов о Великой Отечественной войне. Финальным событием фестиваля станет масштабный гала-концерт 6 мая в 16:00.

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