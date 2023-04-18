Два двухэтажных дома загорелись в Самаре вечером 17 апреля 2023 года

На месте работали несколько десятков человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вечером в понедельник, 17 апреля 2023 года, в областной столице произошло сразу два пожара. Огонь охватил двухэтажные дома. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Одно из возгораний произошло на улице Белорусская, 122. Сообщение о происшествии поступило на пульт в 19:01. Там вспыхнула кровля двухэтажного расселенного дома. Огонь охватил участок площадью 150 «квадратов».
– На месте работали 6 автоцистерн и 27 человек. Пожар был локализован в 19:38. В 20:40 была объявлена ликвидация, – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Другой пожар произошел в 18:00 на Мехзаводе. Огонь охватил дом №5 на улице ВСЧ. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. С возгоранием боролся 31 человек, было задействовано 8 автоцистерн.
В 20:44 была объявлена локализация пожара, в 22:50 – ликвидация. Отмечается, что здание не эксплуатируется.
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