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НовостиОбщество18 апреля 2023 5:28

Солисты Волжского хора выступят в «СамАрт» с программой «Песни для души» 20 апреля

Прозвучат русские народные песни, романсы, эстрадные композиции
Ирина СИНЕГУБОВА
Перед зрителями предстанет и специально приглашенный артист. Фото: «СамАрт»

Перед зрителями предстанет и специально приглашенный артист. Фото: «СамАрт»

В четверг, 20 апреля, в 19:00 на сцене театра юного зрителя «СамАрт» выступят солисты Волжского хора. Об этом сообщили в минкульте Самарской области.

На сцену выйдут заслуженная артистка Самарской области Елена Каплина и лауреат международных и всероссийских конкурсов Станислав Иванов. Помимо них перед зрителями предстанет специально приглашенный артист – победитель Губернской акции «Женщина года» в области культуры и лауреат международных конкурсов Ирина Сигал.

Артисты представят концертную программу «Песни для души». Впервые со сцены театра «СамАрт» прозвучат русские народные песни, романсы, эстрадные композиции о нежности, красоте и любви.

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