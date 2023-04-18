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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 5:59

В Самарской области пенсионерка отдала незнакомцу 400 тысяч рублей, чтобы помочь «попавшей в ДТП» дочери

Очередной жертвой мошенников стала жительница поселка Серноводск
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Забравший деньги курьер был задержан за сутки

Забравший деньги курьер был задержан за сутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самарской области стала жертвой мошенников. На этот раз на их уловку попалась пенсионерка из Сергиевского района. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Эта история произошла 10 апреля 2023 года. 85-летней жительнице Серноводска позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь стала виновником ДТП. Он также отметил, что решить вопрос можно, но за определенную сумму. Взволнованная пенсионерка согласилась отдать деньги. Она передала приехавшему курьеру 400 тысяч рублей. После, набрав дочери, пострадавшая выяснила, что та не попадала в ДТП. Женщина обратилась в полицию.

Оперативники задержали курьера в течение суток – 22-летнего жителя Самары заметили в Суходоле. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Расследование продолжается.

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