В Самаре владельца сети ресторанов обязали оформить с сотрудниками трудовые договоры

Руководство компании предупредили о возбуждении исполнительных производств. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре работодатель не оформил с сотрудниками трудовые договоры. Судебные приставы Ленинского района обязали владельца сети ресторанов заключить их с четырьмя работниками и перечислить в налоговую службу и пенсионный фонд обязательные взносы за каждого из них.

— Работники предприятия обратились в суд с иском к владельцу сети ресторанов и точек быстрого питания, в котором просили обязать работодателя восстановить нарушенные в отношении них трудовые права, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Суд постановил обязать владельца сети ресторанов внести в трудовую книжку каждого из сотрудников запись о приеме на работу. Руководство компании предупредили о возбуждении исполнительных производств.

Во избежание привлечения к ответственности владелец заключил с работниками ресторанами трудовые договоры, внес в трудовые книжки записи о трудоустройстве, а также перечислил в налоговую службу и пенсионный фонд обязательные взносы.

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