Спрос на мастеров маникюра и парикмахеров вырос в Самаре

Также в индустрии красоты растет и соискательская активность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно Авито Работе в Самаре заметно всего вырос спрос на парикмахеров и мастеров маникюра. За три месяца 2023 года количество вакансий для специалистов сферы красоты в Самаре увеличилось на 110% по сравнению с концом 2022-го.

Так, спрос на парикмахеров увеличился на 92%, мастеров маникюра – на 42%. Специалисты связывают это с тем, что с приходом тепла люди чаще стали пользоваться бьюти-услугами. Поэтому к лету прогнозируется еще более значительный рост спроса.

Также в индустрии красоты растет и соискательская активность. Больше всего вырос интерес к вакансиям мастера маникюра (+17%) и администратора салона красоты (+35%).

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