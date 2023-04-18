Двое рецидивистов обчистили кафе в Самарской области в апреле 2023 года

Мужчин задержали быстро – они оставили множество следов. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Одно из кафе в Клявинском районе пострадало от нападения злоумышленников. Воры проникли в заведение и вынесли оттуда напитки, алкоголь и продукты. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Подозреваемые – ранее судимые мужчины 33 и 35 лет – разбили окно и вошли в помещение, после чего обчистили кафе. Правда, исчезнуть бесследно им не удалось: они оставили отпечатки пальцев и обуви. По ним на злоумышленников и вышли оперативники.

В квартире одного из подозреваемых они нашли часть продуктов, а алкоголь и фрукты мужчины уже успели употребить. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». 35-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, его подельник находится под стражей. Расследование продолжается.

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