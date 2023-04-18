«Спас товарищей»: в Самаре простились с Сергеем Гуркиным, геройски погибшим в ходе СВО

Самоотверженного жителя Самарской области посмертно наградили Орденом Мужества. Фото: отряд им. В.И. Борунова школы № 164 Самары

В понедельник, 17 апреля 2023 года, в Самаре простились с Сергеем Гуркиным, который спас боевых товарищей ценой своей жизни в ходе СВО.

С бойцом простились жители поселка Береза и коллектив МБОУ школы № 164 Самары. Известно что, Сергей Гуркин геройски погиб 30 марта 2023 года в бою СВО. Самоотверженного жителя Самарской области посмертно наградили Орденом Мужества.

— Скорбим вместе с родными и близкими, выражаем семье слова поддержки и уважения. Сделаем все, чтобы память о Сергее жила в нас и наших детях. Низкий поклон и вечная память, — написал отряд имени Борунова школы № 164.

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