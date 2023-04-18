Судебный пристав спас из огня пожилых жильцов частного дома в Самарской области

До приезда пожарных молодой человек поливал дом водой. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Судебный пристав Промышленного района Самары Александр Лушников будучи в отпуске спас из огня пожилых жильцов частного дома. Он вывел бабушку с дедушкой из горящего помещения.

— По пути в деревню молодой человек увидел черный дым. Решив проверить, что происходит, и приехал на место происшествия. Там горел частный дом. Судебный пристав бросился спасать живущих в доме, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Александр вывел бабушку с дедушкой из горящего дома, убедился, что они чувствуют себя удовлетворительно, уточнил у них, есть ли в доме газовые баллоны, которые могут стать причиной взрыва и где у них лежат документы, которые необходимо забрать из огня.

После этого парень вернулся в дом, взял необходимые вещи и проверил комнаты на наличие других жильцов. До приезда пожарных он поливал дом водой, чтобы огонь не распространялся дальше, а после их прибытия оказывал помощь в тушении.

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