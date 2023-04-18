В Самаре мужчина обокрал хозяйку квартиры 8 марта 2023 года

Мобильник он сдал в ломбард, а деньги потратил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 42-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в краже. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Следствие установило, что подозреваемый в марте 2023 года арендовал квартиру. 8 марта хозяйка пришла за расчетом. Во время разговора она положила телефон на кухонный стол, а после вышла из комнаты. Этим воспользовался квартиросъемщик.

– После того, как квартиросъемщик ушел, местная жительница обнаружила пропажу имущества. Самостоятельные попытки найти телефон не дали результатов. Спустя три дня о произошедшем она сообщила в полицию, – рассказали в ГУ МВД по региону.

После задержания мужчина во всем сознался. Он рассказал, что сдал телефон в ломбард, получил 5 тысяч рублей и потратил их. В ходе следствия телефон вернули хозяйке.