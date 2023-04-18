Написать «Диктант Победы» в Самарской области можно будет на одной из 1018 площадок

Планируют, что в этом году в Самарской области «Диктант» напишут больше 45 тысяч человек. Фото: «Единая Россия».

«Диктант Победы» в Самарской области пройдет на 1018 площадках. Отбор мест уже закончили, большая часть из них – это школы, колледжи, вузы, библиотеки, школьные музеи. Об этом сообщает самарское отделение партии «Единая Россия».

- Впервые «Диктант Победы» напишут в Самаре на площадке этнокультурного комплекса Парк Дружбы народов в микрорайоне Волгарь, где на территории в 12 гектаров представлены национальные подворья 20 народностей, проживающих на территории Самарской области, - рассказал координатор партийного проекта «Историческая память» по региону, вице-спикер Самарской городской думы Сергей Рязанов.

«Диктант Победы» пройдет 27 апреля. Планируют, что в этом году в Самарской области его напишут больше 45 тысяч человек. Сделать это можно будет не только на одной из площадок, но и онлайн.

Самарская область – одна из лидеров по количеству площадок по всей стране. Всего в России площадок «Диктанта Победы» уже больше 22 тысяч, а задания планируют перевести на шесть языков – английский, китайский, сербский, испанский, французский и немецкий.