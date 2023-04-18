Покупатели обнаружили бесплатный хлеб в одном из магазинов Самары в апреле 2023 года

Необычная акция прошла в магазине «Горпрдукт» на ул. Димитрова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 18 апреля 2023 года, жители Самары сообщили о необычной акции, которую обнаружили в одном из магазинов. По словам горожан, покупателям раздавали бесплатный хлеб. Информацией поделились в телеграм-канале «Пиранья».

– Захожу в «Горпрдукт» на улице Димитрова за любимой орбитой.

А мне говорят, что хлеб сегодня всем бесплатно. Пасха! Кто-то полностью оплатил весь привезенный хлеб – приходите и берите, – рассказали авторы канала.

Многие жители оказались приятно удивлены этой новостью. Самарцы отметили, что акция получилась довольно доброй и трогательной.

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