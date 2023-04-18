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НовостиОбщество18 апреля 2023 8:31

Глава Самары пригласила жителей проголосовать за новые объекты для благоустройства

В Самаре в голосовании участвуют 20 общественных пространств
Ирина СИНЕГУБОВА
Отдать свой голос за благоустройство одной территории может каждый житель Самары старше 14 лет. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

Отдать свой голос за благоустройство одной территории может каждый житель Самары старше 14 лет. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

Глава Самары Елена Лапушкина пригласила жителей присоединиться к всероссийскому онлайн-голосованию за новые объекты благоустройства.

В Самаре в голосовании участвуют 20 пространств, которые выбрали сами жители в ходе первого этапа отбора. Познакомиться с дизайн-проектами и сделать свой выбор можно до 31 мая на сайте.

Отдать свой голос за благоустройство одной понравившейся территории может каждый житель Самары старше 14 лет. Парки, скверы или другие общественные пространство, которые наберут наибольшее число голосов, благоустроят в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

— Приглашаю всех жителей города проявить активность, выбрать ту территорию, которая вам близка и дорога, и в следующем году мы ее приведем в порядок по дизайн-проекту, который разработали сами самарцы, — написала мэр в своем телеграм-канале.

Так, в Самаре уже благоустроили скверы Мичурина, Речников, Фадеева, памяти борцов Революции, Куйбышева, у Дворца бракосочетания и другие. В этом году продолжается обновление парков «Молодежный», «Воронежские озера» и «Ерик-парка».

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