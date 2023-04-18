Уборщица из Самары «подарила» мошенникам 1,5 миллиона рублей

Женщина поверила лже-специалисту, сняла деньги и перевела их на указанный счет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 55-летняя местная жительница, которая работает уборщицей в обществе с ограниченной ответственностью, перевела мошенникам около 1,5 миллионов рублей

— Женщине на телефон позвонил незнакомец, он представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги на указанный им «безопасный» счет. Женщина поверила лже-специалисту, сняла деньги и выполнила все требуемые от нее действия. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника около 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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