Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с «перевертышем» в Самарской области

«Четырнадцатая» вылетела в кювет и перевернулась Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в Шигонском районе в понедельник, 17 апреля 2023 года. Вазовская легковушка вылетела в кювет. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 15:10 на дороге «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес». 30-летний водитель «четырнадцатой» ехал в сторону села Кушниково. На 21 километре он не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого автомобиль перевернулся.

В результате аварии пострадал 5-летний пассажир авто – его доставили в больницу. Водителю назначено амбулаторное лечение. Отмечается, что он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.