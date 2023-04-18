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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 9:15

Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с «перевертышем» в Самарской области

Авария произошла в Шигонском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
«Четырнадцатая» вылетела в кювет и перевернулась

«Четырнадцатая» вылетела в кювет и перевернулась

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в Шигонском районе в понедельник, 17 апреля 2023 года. Вазовская легковушка вылетела в кювет. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 15:10 на дороге «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес». 30-летний водитель «четырнадцатой» ехал в сторону села Кушниково. На 21 километре он не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого автомобиль перевернулся.

В результате аварии пострадал 5-летний пассажир авто – его доставили в больницу. Водителю назначено амбулаторное лечение. Отмечается, что он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

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