У самолета рейса Самара – Москва обнаружили многочисленные вмятины после полета

Следов от посторонних предметов не нашли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На самолете, который летел из Самары в Москву, обнаружили мелкие вмятины. Их нашли уже после приземления воздушного судна в Шереметьево. Речь идет о самолете А-321, RA-73706, рейсе AFL1215 Самара – Москва.

— 14 апреля 2023 года в 22:18 в московском аэропорту Шереметьево при проведении послеполетного осмотра воздушного судна обнаружены множественные мелкие вмятины на акустической панели СУ № 2, — сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Отмечают, что следов от посторонних предметов не было. Самолет пришлось отстранить от полетов для оценки технического состояния. При осмотре ВПП и маршрута руления посторонних предметов тоже не было обнаружено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал