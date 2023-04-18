На конкурс «Химия добра» подали 48 заявок

На первом этапе жюри оценивало защиту проектов, направленных на развитие здорового образа жизни. Фото: ТОАЗ.

В этом году на конкурс в рамках программы поддержки социально-культурных инициатив ТОАЗа «Химия добра» подано 48 заявок от некоммерческих организаций, муниципальных бюджетных учреждений и экологических фондов.

Общественные инициативы касаются патриотического воспитания подрастающего поколения, образования, культуры, спорта и охраны окружающей среды. Отдельное место в грантовой программе занимают проекты по поддержке лиц с ограниченными возможностями или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Участникам предстоит защитить свои проекты. В связи с большим количеством заявок, защита будет проходить в 3 этапа.

Первый уже прошел и был посвящен проектам, связанным с пропагандой здорового образа жизни. Участники представили 14 проектов по развитию спорта. Среди конкурсантов: Федерация вольной борьбы, Ассоциация восточных единоборств, фонд «Идеология», организации «Стопнаркотик163» и «Другое детство», территориальные органы самоуправления.

Впервые в «Химии добра» приняли участие образовательные учреждения села Пискалы Ставропольского района Тольятти.

Жюри состояло из представителей промышленного предприятия, спортсменов, руководителей региональных спортивных организаций. Все представленные проекты будут рассмотрены, а победители названы в мае. На реализацию проектов им выделят от 50 до 400 тыс. рублей.

Второй этап защиты проектов пройдет 21 апреля.